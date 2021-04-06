Karagümrük tek golle!

Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 0

AA
06 Nisan 2021 Salı, 16:58
Karagümrük tek golle!
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Mehmet Cem Satman

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Jimmy Durmaz, Mevlüt Erdinç

Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf

Süper Lig'in 33. haftasındaki Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor maçını ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

1. dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.

45. dakikada Castro'nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

2. yarıda oyuna giren Karagümrüklü Sobiech maçın tek golünü attı: 1-0.



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