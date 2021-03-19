Karagümrük'te galibiyet hasreti sona erdi
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Karagümrük, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra kazandı.
Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Kayserispor'u ağırladı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Castro ve 86. dakikada Sobiech kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra galibiyet alan Karagümrük, puanını 44'e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını kaybeden Kayserispor ise 31. puanla 16. sırada yer buldu.
Karagümrük, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe'yi ağırlayacak.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad Dk.83 Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk.74 Emre Çolak), Jimmy Durmaz, Castro (Dk.59 Lens), Salibur (Dk.83 Ndao), Borini Dk.83 Sobiech
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah Dk.85 Luckassen), Muhar (Dk.62 Sabovic), Avramovski (Dk.62 Emre Demir), Lennon (Dk.88 Nurettin), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk.88 Melih)
GOL: Dk.33 Jimmy Durmaz, Dk.58 Castro, Dk.86 Sobiech ( Fatih Karagümrük)
SARI KART: Balkovec, Salibur (Fatih Karagümrük) - Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'
- Patronlar dünyasında istifa depremi
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Mesut Yar özür diledi
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- İstanbul için korkulan oldu!