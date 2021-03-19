Karagümrük'te galibiyet hasreti sona erdi

19 Mart 2021 Cuma, 17:42

Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Kayserispor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Castro ve 86. dakikada Sobiech kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra galibiyet alan Karagümrük, puanını 44'e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını kaybeden Kayserispor ise 31. puanla 16. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad Dk.83 Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk.74 Emre Çolak), Jimmy Durmaz, Castro (Dk.59 Lens), Salibur (Dk.83 Ndao), Borini Dk.83 Sobiech

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah Dk.85 Luckassen), Muhar (Dk.62 Sabovic), Avramovski (Dk.62 Emre Demir), Lennon (Dk.88 Nurettin), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk.88 Melih)

GOL: Dk.33 Jimmy Durmaz, Dk.58 Castro, Dk.86 Sobiech ( Fatih Karagümrük)

SARI KART: Balkovec, Salibur (Fatih Karagümrük) - Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)