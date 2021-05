Karaismailoğlu'na tepki: "Cengiz İnşaat'ın CEO'su musun yoksa devletin bakanı mı?"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocaklarının Cengiz İnşaat'a ihalesiz verildiği iddialarının yanıtsız bırakıldığını belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Cengiz İnşaat'a kendi CEO'larının dahi bu kadar hizmeti olmamıştır. Sayın Bakan, sen Cengiz İnşaat'ın CEO'su musun yoksa devletin bakanı mı?" diye seslendi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocaklarının ihalesiz olarak, Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat'a verildiğine ilişkin iddiaya Bakan Karaismailoğlu'nun henüz bir yanıt vermediğini anımsattı.

Karaismailoğlu'nun TRT'de katıldığı bir programdaki sözleri üzerine açıklama yapan Öztunç, “Kurmaca bir programla İkizdere ile ilgili algı oluşturmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor, yanlış bilgiler veriyor. İkizdere'deki taş ocaklarında, işletmesi süresini 2 yıl diyor, açsın proje tanıtım dosyalarına baksın. Cevizlik taş ocağı için öngörülen süre yaklaşık 3 yıl. Kapasite artış talebi reddedilmeseydi, bu süre 4,5 yıl olacaktı. Cengiz adına başvuru yaptığı Gürdere taş ocağının işletme süresi ise 5 yıl” değerlendirmesini yaptı.

"ÇED RAPORUNA GÖRE YENİ OCAK AÇILAMAYACAKTI"

CHP'li Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İkizdere'de taş ocağı işletmesinin hukuken mümkün olmadığının altını çizerek, "Çünkü, İyidere Lojistik planlarının ÇED raporunda açıkça, yeni bir taş ocağı işletmesi kurmayacaklarını, mevcuttaki ocaklardan taş alacaklarını yazmışlardır. Şimdi de 'en uygun taşlar burada vardı' diyorlar. Bu uygunluğu, İyidere’nin ÇED raporu sunulmadan önce tespit etmeleri gerekirdi. Devletin bir kurumu, başka kurumunu açıkça aldatıyor. Bu bir suçtur. Resmi evrak sahteciliği yapıyorlar. Bu sayede, İyidere Lojistik Limanı'nın toplamda ne kadar çevresel zarara yol açacağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gizliyorlar" sözleriyle eleştirdi.

Cengiz İnşaat tarafından projelendirilen Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı ile İkizdere'deki taş ocağı projelerinin bir ve bağlantılı projeler olduğunu söyleyen Öztunç, "Yönetmelik bu durumda tek ÇED başvurusunu zorunlu tutmuş. Ama, Bakanlık ve Cengiz İnşaat ortaklığı, liman projesi ile taş ocağı projeleri için, birbirinden ayrı projelermiş gibi ayrı ayrı başvurular yapmış. Hiçbir başvuru dosyasında, diğer projelerle ilgili bilgi yok" dedi.

Projeler için yapılan üç başvurunun iptal edilmesi ve tek bir çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci işletilmesi gerektiğini vurgulayan Öztunç, "Nasıl ki dün akşam Bakan Karaismailoğlu, İkizdere’yi sorduklarında, İyidere’deki limanı övüyorsa; ÇED raporunda da her üç projeyi aynı anda anlatması gerekirdi" dedi.

"SESSİZ KALARAK İDDİALARI SAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Öztunç, Bakanlığın, Cengiz İnşaat adına başvuru yaptığı iddialarına ilişkin hem Cengiz İnşaat'tan hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan herhangi bir yanıt verilmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Sessiz kalarak iddiaları savuşturmaya çalışıyorlar ama bu halk bunu yutmaz. Bakan, açık bir şekilde Cengiz İnşaat adına proje başvurular yapıyor, devletin kurumlarını aldatıyor. Her şey belgesiyle ortada. Bakan, yeni ağaç dikme sözünü, keseceği ağaçlar yerine değil de, verdiği her on yalan bilgi üzerinden verse, kuraklık riskimiz ortadan kalkar. Cengiz İnşaat'a kendi CEO'larının dahi bu kadar hizmeti olmamıştır. Kimse kimse adına bu derece mevkisini de tehlikeye atacak derecede suç işlemez. Burada Bakan’a sormak istiyoruz, Sayın Bakan, sen Cengiz İnsaat'ın CEO'su musun yoksa devletin bakanı mı?"