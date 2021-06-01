Karaman'da iş cinayeti: 35 yaşındaki işçi, üzerine yük asansörü düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Karaman'da üzerine yük asansörü düşen 35 yaşındaki işçi Orhan Sezgin hayatını kaybetti.

AA
01 Haziran 2021 Salı, 14:22
Karaman'da iş cinayeti: 35 yaşındaki işçi, üzerine yük asansörü düşmesi sonucu hayatını kaybetti
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Karaman'da Gevher Hatun Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çalışan Orhan Sezgin'in (35) üzerine yük asansörü düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sezgin'in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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