Karamollaoğlu: 'Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı...'
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, idam cezasının getirileceği tartışmalarına ilişkin "Bizim idamı tekrar gündeme getirerek problemleri çözebileceğimizi düşünmek sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var" dedi.
Karamollaoğlu'nun konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:
Genç işsizlik: Gençlerin büyük bir kısmı yurt dışında yaşamayı tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Bugün Türkiye’de gençler umutsuz, gençler mutsuz. Ne diyordu Ahmet Hamdi Tanpınar "Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkânını vermiyor.” Ülkenin dertleri o kadar devasa bir hal aldı ki gençlerimiz bu devasa problemler altında adeta eziliyor.
Bakınız son yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de gençlerin durumu nedir; Türkiye'deki gençlerin yüzde 76'sı yurt dışında yaşamak istiyor. yüzde 77,5'i torpilin yetenekten üstün tutulduğunu düşünüyor. Torpilsiz iş olmuyor. Genç nüfusun yarısı mutsuz. Gençlerin yüzde 81'i yetişkinlerin kendilerini anlamadığını düşünüyor. Gençlerimize sesleniyorum, bugün gençleri anlayan tek siyasi parti Saadet Partisidir. Çünkü biz gençlerin dertlerini de bu dertlerin nasıl çözüleceğini de biliyoruz.
Gençleri üzüntüye sokan sebeplerden bir tanesi de işsizliktir. Türkiye’de 20-24 yaş grubu için işsizlik oranı yüzde 23,8. 2019- 2020 eğitim öğretim yılında mesleğine kavuşamayan öğretmen sayısı 500 bin civarında. 5 milyon öğrenci de kredi borcu ile karşı karşıya. Kredi borcunu ödeyemeyen 280 bin öğrenciye haciz uygulandı. Şimdi böyle bir atmosferde gençlerimiz nasıl mutlu olsun?
İdam tartışmaları: Türkiye’de gündemi değiştirebilmek için sık sık yeni konular ortaya atılıyor. Şimdikilerden bir tanesi de idam cezasının getirilmesi. Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu.
Mesele idam meselesi mesele adalet meselesi. Siz adaleti kamil manada tesis edilmeden idam getirirseniz haksız yere bir sürü insanın ölmesine sebep olursunuz. Bizim idamı tekrar gündeme getirerek problemleri çözebileceğimizi düşünmek sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var.
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