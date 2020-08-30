Karamollaoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 2020 Pazar, 14:05

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasını şiar edinmesi sonucunda büyük imkansızlıklara rağmen, emperyalizme şiddetli bir tokat indirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde mesaj yayımladı. Karamollaoğlu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle anarken, “98 yıl önce bugün, kahraman ordumuzun ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasını şiar edinmesi sonucunda büyük imkansızlıklara rağmen, emperyalizme şiddetli bir tokat indirilmiştir” dedi.

Karamollaoğlu mesajında şunları belirtti:

“Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir. Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanları, Anadolu’da icra edilmeye çalışılan Haçlı Seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir.Umut ediyorum ki; gelecek nesillerimiz Milli Mücadeleyi ve büyük zaferi bu şuur ile hakiki manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist emeller hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.”