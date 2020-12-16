Karamollaoğlu’ndan ABD yaptırımları ve bütçe açıklaması

16 Aralık 2020 Çarşamba, 13:56

Siyasi partilerle görüşmelerine devam edeceklerini ifade eden Karamollaoğlu, "İktidar mensuplarının söylemlerine bakınca, gerçeklerden tamamen kopuk oldukları görünüyor" dedi.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Türkiye’deki ekonomik krize dikkat çeken Karamollaoğlu, Samsun’da avucuna, “iş, aş” yazarak yaşamına son veren yurttaş örneğini vererek iktidara şu eleştirileri yöneltti:

"Ya siz hiç dışarıya çıkmıyor musunuz; garibanın, işsizin halini görmüyor musunuz? Bugün geldiğimiz noktada; evet, ‘Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan çıktı’, çünkü artık bir yaşam tarzına dönüştü!"

“İktidar partisi, TÜİK; “işsizlik 2020 yılı Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak, 4 milyon 16 bin kişi oldu’ deyince; işsizlik ortadan kalktı sanıyor!”

“Samsun'da bir vatandaşımız, avuçlarının içine ‘iş, aş’ yazarak hayatına son verdi; vicdanınız sızlamıyor mu?”

“KHK mağdurlarına, EYT’lilere ve engelli vatandaşlarımıza, durumları nedir diye kimse bakmıyor bile!”

ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI

Esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dile getiren SP lideri Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ticaret Bakanı’nın ifadesiyle, sadece “nefes kredisine” esnaflarımız mahkûm edilmemeli; onlara “nefes aldıracak” destek paketleri bir an evvel açıklanmalıdır.”

“2002’de, 2.6 milyon çiftçimizin borcu; 2.5 milyar TL'ydi. 2020'de ise; çiftçimizin sayısı 2 milyon 110 bin'e düştü ve bankalara olan borcu 125 milyar TL'ye çıktı!”

“2002’de, her bir çiftçimizin 1000 TL borcu vardı; bugün ise her bir çiftçimizin 61 bin TL borcu olmuş durumda!”

“Tarım için kanunen GSMH’nın yüzde 1 olan payını, neden tarıma ayırmıyorsunuz?”

“Tarım, cidden ihmal edilecek bir konu değil. Ama böyle giderse; bu topraklar, ekilip biçilemeyecek bir hâl alabilir ya da daha da kötüsü bizim toprağımızı elin yabancısına yok pahasına satılmaya mecbur kalınır!”

Yolsuzlukların, israfın ve rüşvetin son bulması halinde Türkiye’nin 200 ila 300 milyar dolarlık bir yatırım bütçesine kavuşacağını ifade eden Karamollaoğlu, “Yolsuzluk, israf ve rüşvetten ülkemizi kurtaralım; 200-300 milyar dolar yatırıma ayıracak bütçemiz olur ve bununla ülkemizin geleceği hızla değişecektir” dedi.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını “kabul etmediklerini” ifade eden Karamollaoğlu, iktidar partilerinin dış politikada daha güçlü adımlar atması gerektiğini savundu.

SP’li Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“ABD’nin. Türkiye’ye karşı takındığı tavrı asla kabul etmiyoruz; ancak iktidar, sadece tepki göstermekle lafta bırakmamalı ve daha güçlü adımlar atmalıdır.”

“İslam ülkelerinin her yerinde acı ve ciddi problemler var. Filistin’le dertlenen, sadece Türkiye ve İran kalmış durumda.”

“Türkiye, bölgede söz sahibi olmak istiyorsa; bunu, ancak İslam ülkeleri ile olan bağını kuvvetlendirerek gerçekleştirebilir.”