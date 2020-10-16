Karantinada olması gereken kişi aracıyla drift yaparken yakalandı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinada olması gereken bir kişi otomobiliyle drift yaptığı sırada mahalle bekçileri tarafından fark edildi.

AA
16 Ekim 2020 Cuma, 10:49
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KARANTİNADA OLMASI GEREKİYORDU

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü bekçi ekipleri, yeni Eskişehir Stadı çevresindeki otopark alanında bir aracın drift yaptığını gördü. Cep telefonuyla drift anları kaydedilirken polis ekiplerince yapılan uygulamada aracıyla drift yapan D.D. suçüstü yakalandı.

Karantina ve trafik kurallarını ihlal gerekçesiyle 9 bin 291 lira para cezası kesilen D.D'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.



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