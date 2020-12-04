"Karasu Limanı’nda 750 milyonluk yolsuzluk" iddiası Meclis gündeminde

04 Aralık 2020 Cuma, 14:32

Sayıştay denetçileri tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın mali hesaplarında yapılan incelemelerde, “Adapazarı- Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Altyapı İnşaatı” işinin ihalelerinde yüklenici firmaya 752 milyon TL fazla ödeme yapıldığı tespit edildi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Adapazarı-Karasu Limanlar ve Sanayi Tesisleri demiryolu bağlantısı altyapısı inşaatında Sayıştay’ın tespitlerini aktaran Özkan Yalım, Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

“Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Altyapısı İnşaatı işi hangi yüklenici firmaya verilmiştir. Firmanın ortakları kimlerdir?

Yüklenici firmayla yapılan sözleşme bedeli ne kadardır?

Yüklenici firmaya sözleşmeyi aşan ödeme yapıldığı doğru mudur? Doğru ise ne kadarlık fazla ödeme yapılmıştır?

Sayıştay raporu sonrası yapılan fazla ödeme yüklenici firmadan geri alınmış mıdır?

Yüklenici firmaya ihale bedelinin çok üstünde ödeme yapanlarla ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?”