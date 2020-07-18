Karasu'da bir sokakta 27 ev karantinaya alındı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:33

Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak’ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 27 evlik kısmı karantinaya alındı.

Sokağın girişleri toprakla kapatılıtken, jandarma ekipleri bölgede görevlendirildi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tıkan, “Mahallemizde 4 kişinin testi pozitif çıktı. Bayrama kadar inşallah her şey biter” dedi.