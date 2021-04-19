Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören Türkiye Karete Federasyonu Başkanı Esat Delihasan yaşamını yitirdi.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
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