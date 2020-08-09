Karayalçın ve Çetin, kurultayın ardından ‘İnce’ gündemiyle Kılıçdaroğlu ile görüşecek

09 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Eski genel başkanların, her kurultay sonrasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu hem kutlamak hem de partinin yeni yönetimle birlikte yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunmak amacıyla görüşmeleri ilk kez olmuyor. Ancak bu kez görüşmenin sadece kutlama ziyareti olmayacağı kesin.

Zira eski genel başkanların Kılıçdaroğlu ile görüşmeleri için daha önce 13 Ağustos Perşembe günü kararlaştırılmışken Muharrem İnce’nin parti kuracağı haberlerinden sonra randevu erkene çekilerek bugün saat 14.00’e alındı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün olan randevuda, eski genel başkanlardan sadece Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın hazır bulunacak. Altan Öymen’in, daha önce randevu günü perşembe olarak kararlaştırıldığı için programını ayarlayamadığı öğrenildi.

Bu nedenle Öymen’in, perşembe günü ayrıca Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacağı söyleniyor. Önceki gün Yeni Çağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu’na “İnce’nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız” açıklaması yapan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da bugün Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeye katılması için arandı, ancak Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın doktoru ile görüşmesinden sonra, “Doktorlar babamın kalabalık içine çıkmasını uygun görmüyor” demesi üzerine sadece Karayalçın ve Çetin görüşmeye katılacak.

Hatırlanacağı üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra İnce ve arkadaşları tarafından başlatılan olağanüstü kurultay için imza toplama aşamasında da eski genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve İnce ile görüşerek parti içinde gerginliğin giderilmesi için devreye girmişler ve bu girişimin ardından İnce ve Kılıçdaroğlu bir akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi.