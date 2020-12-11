Karbon ayak izini sıfıra indirmek için çalışmalarını yürüten Abdi İbrahim o listesine girmeye hak kazandı

11 Aralık 2020 Cuma, 10:25

Firmadan yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarını tüm iş süreçlerinin merkezine alan Abdi İbrahim, bu konuda attığı adımlar ve hayata geçirdiği uygulamalarla önemli bir uluslararası başarıya daha imza attı.

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine büyük önem veren, 2030 yılında karbon ayak izini sıfıra indirmek için çalışmalarını yürüten Abdi İbrahim, bu çalışmalarıyla uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. Abdi İbrahim, Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları kapsamında yaptığı ilk raporlama ile İklim Değişikliği Programı’nda Biyoteknoloji & İlaç sektöründe, küresel seviyede genel ortalamanın üzerinde yer alarak B- listesine girmeye hak kazandı. Böylelikle tüm dünyadan yaklaşık 10 bin şirketin yer aldığı, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'de önemli başarı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, "Abdi İbrahim olarak her gün milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken ve yatırımlarımızı hayata geçirirken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya 'iyi' iz bırakmayı daima öncelik olarak görüyor ve tüm aksiyonlarımızı çevre odaklı olarak planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülbül, "CDP kapsamında ilk raporlamamız olmasına rağmen, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında B- listesine girmekten büyük gurur duyuyoruz. İklim değişikliği alanında sektörümüzün küresel ve Avrupa ortalamasının üzerinde bir skor elde ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. İlk defa başvuran ve not alan bir şirket olarak Türkiye’de çoğu 5-10 yıldan fazladır bu işi yapan 129 başvuru sahibinin 85’ini geride bıraktık. Bu önemli gelişme Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarında doğru bir yolda olduğunu göstermiş oldu. İki kategoride de gelişim alanlarımız bulunuyor. Nihai hedefimiz 'A' notu alan şirketler listesine girmek. Atacağımız kararlı adımlarla bunu da başaracağımızdan eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarıların Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki duruşuna büyük katkı sağlayacağını da belirtti.



