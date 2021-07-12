Karcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Hasan Gökmen: Kur artışını yönetmesi çok zor

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Temizlik makineleri sektörü pandemi ile büyümesini artırdı. Elektrikli süpürge alanı Türkiye’de yaklaşık 4 milyon adetlik bir pazar büyüklüğüne ulaşırken özellikle AVM, hastane, büyük kamu binalarının temizliğini kapsayan profesyonel temizlik makinelerinin büyüklüğü ise 100 milyon Avro civarında.

Temizlik makineleri sektörünün önde gelen firmalarından Almanya merkezli Karcher’in Türkiye Genel Müdürü Gökhan Hasan Gökmen, pandemi süresince insanların daha fazla temizlik cihazı satın aldığını açıkladı. Bu dönemde Türkiye’de özellikle bireysel kullanımın da olduğu buharlı temizlik makinesinin satışında büyük artış yaşandığını anlatan Gökmen, “Türkiye’de 2 yılda satacağımız cihaz miktarını kısa sürede sattık. Almanya’da bu alanda 1 milyon adedin üzerinde satış yapıyoruz. Karcher bünyesinde 4 bin civarında ürün çeşidi var, bunların yüzde 98’i Türkiye pazarında da satılıyor. Türkiye’de 22 milyon hane var. Bu da potansiyelin güçlü olduğunu gösteriyor” dedi. Gökhan Gökmen, şu açıklamalarda bulundu:

TÜKETİCİ İÇİN ZOR

- Tamamen ithalat yaptığımız için fiyat politikamız yüzde 100 döviz kuruyla alakalı. Kur ne kadar artarsa teorik olarak o kadar zam yapmamız lazım. Ama onu yapamıyoruz, bazen cepten yiyelim diyoruz. Yönetmesi çok zor. Geçen yıl kurun artışının yarısı kadar zam yaptık, ama tüketici ona bakmıyor. Cebindeki parayla orantılı bakıyor.

- Geçen hafta Avro 10.60-10.70 TL’yi gördü. Sonra sabah kalkıyorsunuz 10.30 TL’ye inmiş. Fiyat ayarlamalarını aylık yapıyoruz. Geçen yıl 1000 TL’ye sattığımız ürünler şu anda 1490 TL olmuş. ÜFE tarafında son rakam yüzde 42 çıktı. Bu, yarın TÜFE’ye yansıyacak.

- Kur artışında ithalatçılar hep fayda görür gibi algılanıyor ama zarar görüyor. Ben hangi kurla fiyat vereceğim? Pazarda en önemli sorun tahsilat. Faizlerin geldiği noktada ayda yüzde 1.5’lik bir finansman maliyeti var. Ödeme vadeleri uzadı.

- Bu yıl dünyada 3 milyar Avro ciro hedefimiz var. Biz Türkiye’de yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. Umarım seneye bir atılım yılı olacak. Türkiye ciromuz 20-30 milyon Avro civarında. 11 mağazamız var. 2022’de en az 2 tane İstanbul’da mağaza açacağız.

ANIT TEMİZLEMEK İSTİYORUZ

- Bizde anıt temizliği denen bir proje var. Brezilya’daki İsa Heykeli, London Eye, Vatikan Meydanı gibi anıt temizleme projelerimiz var. Türkiye’de de Galata Kulesi, Ayasofya gibi yerleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında temizlemek isteriz. Anıt temizleyemediğimizde Yedikule Hayvan Barınağı’nı temizliyoruz. Yılda en az 2 kere derin temizlik yapıyoruz.