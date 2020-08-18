Kardeşi virüse yakalanan Sharon Stone: Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı
Oyuncu Sharon Stone, kız kardeşi Kelly Stone'un Covid-19'a yakalandığını duyurduğu bir paylaşım yaptı. Stone, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sistemini ve maske takmayanları eleştirdi.
Stone'un "Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" ifadelerini kullandığı gönderiye göre, kız kardeşi Kelly, Covid-19 teşhisi konmadan önce lupus (kelebek hastalığı) geçirdi.
Kız kardeşinin hastane odası olduğunu söylediği bir fotoğraf paylaşan Stone, fotoğrafın altına, “Lupusu olan kardeşim Kelly Covid-19’a yakalandı. Bu onun hastane odası. Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı” yazdı.
Stone sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun bağışıklık sistemi yok. Gittiği tek yer ise eczane. Bulunduğu bölgede semptomlarınız yoksa test yapılmıyor ve sonuçlar için beş gün bekliyorsunuz. Bu odada yalnız kalmayı göze alabiliyor musunuz? Kendiniz ve diğerleri için maske takın. Lütfen”
"ECZANEYE GİTTİĞİNDE ENFEKTE DEĞİLDİ"
Stone, kız kardeşinin zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu ve eczaneye enfekte olmadan gittiğini söyledi.
Kelly Stone ise kendi profilinde paylaştığı bir gönderide virüsten kaçınacaklarını düşünerek kocasıyla Montana'ya giderken şimdi, "nefes almak için savaştığını" belirtti.
Stone, takipçilerini "Maske takın! Kendiniz ve diğerleri için. Lütfen" sözleriyle, virüsün yayılmasına karşı önlemlere uymaya çağırdı.
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