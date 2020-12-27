‘Karettanın Gözyaşları’ çocuklarla buluştu
Eğitimci-yazar Aymen Akçay’ın son kitabı ‘Karettanın Gözyaşları’, 5 Yıldız Yayınları’ndan çıktı.
Öykü setinde yerini bulan ‘Karettanın Gözyaşları’, doğal dengenin bozulması, canlıların yaşam alanının insanlar tarafından tüketilmesi ve bu nedenle soyu tükenmekte olan karetta karettaların yaşam mücadelesini konu alıyor.
Çocuklar için yazarken "Çok daha bilinçli ve alana dair
bilgili" olmak gerektiğini ifade eden Akçay, "Çok geniş içeriğe sahip 'çocuğa
görelik ilkesi'ni içselleştirmeden çocuklar için yazılamaz. Çocukla yazan bir yazar
için; her yaş grubunun hobilerinden fobilerinden, dil-anlatım düzeylerine,
kelime dağarcıklarından psikolojilerine, sosyal var oluşlarından çevreyle
etkileşimdeki tavırlarına kadar çok engin bir kültür birikimine; bu alana dair yetenek,
beceri ve aşk derecesinde yazma isteğine sahip olması gerekiyor" dedi.
"ÇOCUKLARIN MUTLU OLMASINA YARDIMCI OLUYOR"
Aymen Akçay, kitap okumanın yararlarını ise şöyle özetliyor: "Bilim, sanat ve çocuğa görelik ilkesine göre yazılmış bir kitabın; çocuklar
için sayılmayacak kadar iyi, doğru, güzel yararlarının olduğunun bireyler ve
toplum tarafından bilinmesi toplumda kitap okumanın yolunu açar. Bu tür
kitapları okuyan çocuk, genç ya da yetişkinin dili, anlatımı; yorumlama,
karşılaştırma, algılama, soru sorma, doğru karar verme, kendini gerçekleştirme,
haz duyma yetenekleri gelişir, beğeni düzeyi yükselir. Bütün bunlar onun
yaptığı işte daha verimli ve böylece mutlu olmasına yardımcı olur."
Akçay’ın bundan önce "Yaramaz Tosbağa", "Uç Atım Uç", "Ayvaya Acıktım", "Güneşin Kemanı" isimli çocuk kitapları çıktı.
AYMEN AKÇAY KİMDİR?
1971 yılında doğan Aymen Akçay, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Halen Bursa’da öğretmenliğine devam eden Akçay, tiyatro, halk oyunları ve şiir dinletileri gibi birçok etkinliğe imza attı. Çini Kitap ve Edebiyat Nöbeti gibi dergilerde yazıları yayımlanan Akçay, 2017 yılında Çini Kitap -Eliz Edebiyat dergilerinin, “Bursa’dan Çocuk Edebiyatına Katkı Ödülü”ne layık görüldü. BUYAZ (Bursa Yazın Sanat Derneği) Yönetim Kurulu üyesi ve Kestel Çocuk Yazını Atölyesi kurucusu olan yazar; Şaban Akbaba’nın 2016 yılından beri yönettiği Çocuk Yazını Atölyesi’ne devam ediyor.
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