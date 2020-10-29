Kariye Camisi'nin ibadete açılması ertelendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın ibadete açılması planlanan Kariye Camisi'nin açılışının ertelendiğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
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