Kariye Camisi'nin ibadete açılması ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın ibadete açılması planlanan Kariye Camisi'nin açılışının ertelendiğini duyurdu.

İHA
29 Ekim 2020 Perşembe, 13:21
Kariye Camisi'nin ibadete açılması ertelendi
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.


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