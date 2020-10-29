Kariye Camisi'nin ibadete açılması ertelendi

29 Ekim 2020 Perşembe, 13:21

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.



