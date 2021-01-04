Kars Vali Yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında açığa alındığı belirtildi.

AA
04 Ocak 2021 Pazartesi, 19:52
Kars Vali Yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı
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Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz 2020'de Kars'ta göreve başlayan Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

Haskırış hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PYD'ye yönelik başlatılan soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.


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