Karşıyaka'da dönüşüm hız kazanacak

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 07:25

“Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırlarının belirlendiği plan notu sayesinde, ilçedeki hasarlı ve riskli binalar mevcut yapılaşma haklarında herhangi bir kayıp olmadan yenilenebilecek. Yapılan çalışmanın, risk grubundaki binaların dönüşümünü hızlandırmayı amaçladığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu düzenlemeyle, olası afetlere hazırlıklı olunması, yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına çok önemli bir adım atmış olacağız. Plan notunun yürürlüğe girmesinin ardından, risk grubundaki ruhsatlı yapılar hak kaybı olmadan, detaylı zemin etütleri doğrultusunda deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden inşa edilebilecek. Bu çalışmanın nüfus ya da yapılaşma yoğunluğunu artırmak kesinlikle söz konusu değil. Sadece ruhsatlı binalara yönelik, mevcut hakları korumak üzere alınmış bir karar. Tek amacımız, daha önceki afetlerde yaşanan acıların tekrarlanmaması için, vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşmasını sağlayabilmektir” diye konuştu.