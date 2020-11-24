Karşıyaka tek golle!
Karşıyaka: 1 – Arhavispor: 0
3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Arhavispor’u konuk eden Karşıyaka, rakibini tek golle mağlup etti.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Aytaç Geçgel xx, İsmail Semih İleri xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Karşıyaka: Erdoğan xx, Anıl xx, Cenk xxx, Metin xxx, Burak xxx (İlyas dk. 83 ?), Fatih xx, Mustafa Aşan xxx, Namık Barış xx (Mert dk. 89 ?), Özkan xx (Harun dk. 79 x), Doğukan xx (Batuhan dk. 89 ?), Hakan Kuş xxx
Arhavispor: Baran x, Emrah xx, Evren xx (Köksal dk. 83 ?), Hüseyin x (Abdurrahman dk. 71 x), Alperen Utku x, Furkan xx, Uğur x (Berat dk. 46 xx), Orhan xx, Hakan xx, Tolga x, Abdulkadir x (Berkay dk. 69 x)
Gol: Hakan Kuş (dk. 45) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Namık Barış, Mustafa Aşan, İlyas (Karşıyaka), Hakan (Arhavispor)
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