Karşıyaka'da Ece'den veda
Karşıyaka kaptanı Ece Kozdere, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki Karşıyaka'da altyapıdan çıkıp takım kaptanlığını da yapan Ece Kozdere, Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Bolu Belediyespor'a transfer oldu. Yeşil-kırmızılı kulüpte 2006 yılında altyapıya adım atıp o tarihten beri forma giyen Ece, Kaf-Kaf'a veda etti. Karşıyaka'da Ayşegül Girgin de Muratpaşa Belediyespor'a transfer olmuştu.
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