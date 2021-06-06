Karşıyaka'da Ece'den veda

06 Haziran 2021 Pazar, 13:46

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki Karşıyaka'da altyapıdan çıkıp takım kaptanlığını da yapan Ece Kozdere, Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Bolu Belediyespor'a transfer oldu. Yeşil-kırmızılı kulüpte 2006 yılında altyapıya adım atıp o tarihten beri forma giyen Ece, Kaf-Kaf'a veda etti. Karşıyaka'da Ayşegül Girgin de Muratpaşa Belediyespor'a transfer olmuştu.



