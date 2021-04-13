Kars'ta suda öldürücü bir zehir olarak bilinen 'arsenik' iddiası

13 Nisan 2021 Salı, 13:18

Kars'ın Susuz İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1 yıl önce alınan su örnekleri laboratuvarda incelendi. Numune alınmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra açıklanan sonuçlara göre Çamçavuş Köyü’nün kullandığı sularda 16.63 oranında uygunsuz arsenik saptandığı öne sürüldü.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e bilgi veren Çamçavuş Köyü Muhtarı Remzi Uçangan, “Şikayet ve talebimiz üzerine geçen yıl Mart ayında alınan numunenin sonuçları 12 Nisan Pazartesi günü elime ulaştı. Bu sonuca göre tüm köyün kullandığı sularda uygunsuz oranda arsenik tespit edildiğini öğrendik. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” dedi.

ZEHİRLİ SUYA SONDAJ PARASI ÖDÜYORUZ

Köylerinin taşınması nedeniyle sondajla çıkarılan su kullanmaya başladıklarını ifade eden Muhtar Uçangan, acı ve tadı farklı olduğu için suyu hiç içmediklerini söyledi.

İki yıldır taşıma su ile idare ettiklerini belirten Remzi Uçangan, şunları söyledi:

“2018 yılında yapılan baraj nedeniyle köyümüzü başka bir bölgeye taşıdık. Daha önce kaynak suyu kullanıyorduk. Yeni taşındığımız bölgede ise tüm köye sondaj suyu verildi. Fakat biz bu suyun tadını acı bulduğumuz için içmedik. Sadece günlük işlerimizde kullandık. İçme suyumuzu başka bölgelerden taşıdık. Daha önce 1-2 sefer numune alınmıştı ancak sonuçlar temiz çıkmıştı. Son olarak 2020 yılı Mart ayında numune alındı. Sonuçlar elime hafta başında ulaştı. Bu sonuca göre köyümüzdeki suda hayati tehlike yaratabilecek düzeyde arsenik olduğu yazıyor. Sonuçları görünce köyümüzdeki suyu içmediğimize sevindik. Ancak suyu içmediğimiz ve zehirli olduğu halde her ay 5 bin lira civarında sondaj için elektrik parası ödüyoruz. Devletimizin bu hayati sorunu çözmesini bekliyoruz.”

SERTEL, GECİKEN SONUÇLARI ELEŞTİRDİ

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise Kars’taki üç günlük ziyaretleri kapsamında öğrendiği sorunları kamuoyuna ve Kars Valisi Türker Öksüz’e aktardığı bilgisini verdi. Köylülerin şüphesi üzerine alınan böylesine önemli bir numunenin sonuçlarının bir yıl sonra bildirilmesini eleştiren Sertel, “Köylülerimiz tedbirli davranmayıp bu suyu iki yıldır içmiş olsalardı şimdi çok daha kötü olayları konuşuyor olabilirdik. Köylülerin tedbiri hayatlarını kurtardı ancak Toplum Sağlığı Merkezi’nin gecikmeli raporu insanların canına mal olabilirdi” dedi. Sertel, sorunların çözümünün takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

RAPORDA NE YAZIYOR?

Susuz Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Susuz Belediye Başkanlığına 9 Nisan 2021 tarihinde gönderilen yazıda şu ifadeler yer alıyor:

“Susuz İlçesine bağlı Çamçavuş Köyü’nde 10.03.2020 tarihli Denetleme numunesinde 18.02.2020 tarihinde Uygunsuz Arsenik:16,63 saptanmıştır. Denetleme İzleme numunesi tekrar 10.03.2020 tarihinde Uygunsuz Arsenik: 17,66 saptanmıştır. Saptanan Arsenik miktarı içme suyunun kullanılması durumunda hayati tehlikeye sebep olabilecek düzeydedir.”