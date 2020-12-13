‘Kart’ta frene bastık

13 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Merkez Bankası’nın “Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları” istatistiklerini esas alarak hazırlanan rapora göre kredi ve banka kartlarıyla yapılan harcamalar kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 16.4 düşerek 97.7 milyar TL oldu. İşlem sayısı da yüzde 20.9 düşüşle 529 milyon adede indi. Ayrıca Kasım 2019’a göre harcama tutarı yüzde 0.8 ile sınırlı artarken işlem adedi yüzde 12.4 düştü.

GİYİM VE YEMEK

Harcama büyüklüğü açısından en dikkat çekici aylık sektörel düşüş yüzde 11.9 ile 8.3 milyar liraya inen giyimde görüldü. Yine benzin ve yakıt istasyonu harcamaları yüzde 19.1 düşüşle 5.9 milyar TL, yemek harcamaları yüzde 36.2 düşüşle 3.4 milyar TL, eğitim harcamaları yüzde 50.2 düşüşle 1.6 milyar TL ve seyahat acentesi harcamaları yüzde 29.6 düşüşle 1.2 milyar TL oldu.

Ayrıca harcamalar sağlıkta yüzde 15.3 düşüşle 3.9 milyar TL, araç kiralama-satışta yüzde 17.6 düşüşle 3.8 milyar TL ve telekomda yüzde 20.7 düşüşle 2 milyar TL oldu. Buna karşın sadece elektronik eşya harcamaları yüzde 2.2 artarak 10.5 milyar TL’ye çıktı. Raporda, aylık değişimlerde gözlenen sektörel farklılaşmaların, salgına yönelik sosyal hareketliliği kısıtlayıcı önlemlerin kasımda sıkılaştırılmasından etkilendiği belirtildi.

Veriler alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde ise kasımda internet üzerinden yapılan alışveriş 27.8 milyar TL oldu. Buna göre önceki aya göre yüzde 6.1 düşüş, Kasım 2019’a göre yüzde 29.7 artış görüldü.

Öte yandan BKM’nin verilerine göre ekim sonu itibarıyla Türkiye’de kullanımda 258.2 milyon adet banka ve kredi kartı var. Bu kapsamda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 artışla 183.4 milyon adet banka kartı, yüzde 8 artışla 74.8 milyon adet kredi kartı bulunuyor.