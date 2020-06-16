Kaş Caz Festivali için geri sayım başladı

16 Haziran 2020 Salı, 10:58

Koronavirüs salgını yüzünden birçok etkinlik iptal edilir ya da ertelenirken yaz aylarında açık hava etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Normalleşme adımları kapsamında gerekli önlemler alınarak yapılacak bu etkinliklerden biri de Kaş Caz Festivali.





Geçen yıl ilk kez düzenlenen Kaş Caz Festivali’nin ikincisi, 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor.





Festivalin programı ve katılacak sanatçı ve gruplar çok yakında açıklanacak.



