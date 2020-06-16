Kaş Caz Festivali için geri sayım başladı
Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Kaş Caz Festivali’nin ikincisi Ağustos ayında düzenlenecek.
Koronavirüs salgını yüzünden birçok etkinlik iptal edilir ya da ertelenirken yaz aylarında açık hava etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Normalleşme adımları kapsamında gerekli önlemler alınarak yapılacak bu etkinliklerden biri de Kaş Caz Festivali.
Geçen yıl ilk kez düzenlenen Kaş Caz Festivali’nin ikincisi, 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor.
Festivalin programı ve katılacak sanatçı ve gruplar çok yakında açıklanacak.
Video Haberler
- Rusya o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
- Sivas'ta kaydedildi! Bomba düşmüş gibi korktuk
- CHP grubuna damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamadı
- Sınava girecek öğrencilere ilişkin korkutan açıklama
- 30 yıl sonra bir ilk! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
- İki grup birbirine girdi! Sopalı ve tabureli kavga anı
- Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi
- Dikkat! Uzmanından zehirli yılan açıklaması
- Defalarca aynı maskeyi takanlar dikkat!