Kasımpaşa evinde kazandı

Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: 2 - 0

DHA
25 Ocak 2021 Pazartesi, 18:08
Kasımpaşa evinde kazandı
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 21'inci haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.
İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 25'e çıkarırken, Demir Grup Sivasspor 24 puanda kaldı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin
KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 69 Varga), Hajradinovic (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Hodzic), Thelin
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Goiano (Dk. 46 Kone), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Ninga), Claudemir (Dk. 58 Robin Yalçın), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 46 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 90 1 Kayode)
GOLLER: Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 5 Fajr, Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic, Dk. 65 Sadiku (Yedek kulübesinde) (Kasımpaşa)



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