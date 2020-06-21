Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında penaltı VAR'dan döndü
28. haftanın önemli maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 0
Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti.
17. dakikada Thiam’ın pas hatasında topu kapan Rodriguez, ceza alanı içine koşu yapan Ozan’ı düşündü. Ancak kaleci Ramazan doğru zamanlama yaparak araya girdi ve topun sahibi oldu.
22. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Muriqi’nin sol ayağıyla bekletmeden çektiği şut, yandan auta çıktı.
28. dakikada ceza alanına sarkan Hasan Ali’nin sert şutu kaleci Ramazan’dan döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Hasan Ali bu kez pasını Deniz’e çıkardı. Deniz’in sert şutu ise üstten auta çıktı.
30. dakikada Tolga Ciğerci’nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Türüç’ün şutunu, kaleci Ramazan çeldi.
33. dakikada Hadergjonaj’in sağ kanattan açığı ortaya Hajradinovic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Altay, topu kornere çeldi.
36. dakikada, sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında Rodriguez’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ozan’ın şutu, direkten oyun alanına geri döndü.
45+1. dakikada Haddadi'nin pasıyla ceza alanı içinde buluşan Aytaç, önce topu düzeltti. Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
İkinci yarıda Kasımpaşa 54. dakikada golü buldu. Aytaç Kara ile başlayan atakta Tiham uzun topu kovaladı, savunmayı ekarte etti ve golü attı: 1-0.
77. dakikada Mehmet Ekici vurdu Ramazan topu çıkardı.
78. dakikada Yusuf'un şutunda top Hasan Ali'nin eline çarptı; hakem önce sarı kart ve penaltı verdi, VAR uyarısı ile iki kararı da iptal etti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xxx, Sarlija xx, Yassine Meriah xx, Haddadi xx, Aytaç xxx, Tirpan xx, Quaresma xx (Yusuf), Mame Thiam xx, Hajradinovic xx, Koita x
Yedekler: Fatih, Fernandes, Doğucan, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Ndongala, İlhan Depe, Pavelka, Yusuf Erdoğan, Gohou
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Gustavo xx, Falette xx, Hasan Ali xxx, Ozan xxx (Zajc), Tolga xx, Deniz xxx, Rodrigues xx (M.Ekici), Ferdi xx, Muric x
Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Gürkan Başkan, Ömer Faruk, Jailson, Mehmet Ekici, Zajc, Tolgay, Mevlüt, Allahyar
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar
Sarı Kartlar: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa)
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