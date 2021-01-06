Kasımpaşa maçında sol bekte forma şansı bulan oyuncu tam not aldı

06 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Bulut, Sadık’a maçta farklı bir görev verdi. Her zaman stoperde oynayan futbolcu bu kez savunmanın soluna geçti. Bazı futbolcular oynadıkları yerin dışında görev verildiğinde yadırgarlar, başarısız olurlar.

Aynılarını Sadık için düşündüm. Sadık, sergilediği performansla ben ve benim gibi düşünenleri yanılttı. Sanki yıllardır solbekte oynuyormuş gibiydi. Erol Bulut formayı adaletli dağıtırsa sıkıntı olmaz. Sadık, karşılaşma sonrası bakın neler söyledi: “Benim iyi oynamamdan önemlisi 3 puan almamızdı. Nerede oynadığım önemli değil, sahada olmam yeterli. Bu arma için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

DEPLASMAN TAKIMI

Rakip sahada 6. galibiyetini alan ve 19 puan toplayan F.Bahçe, deplasmanda ligin en iyi takımı. İç sahada çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Bulut’un öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanındaki galibiyetiyle zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Bu sezon dış sahada 6 maçta 5 galibiyet elde eden, sadece G.Saray’la golsüz berabere kalan F.Bahçe, deplasmanda bir tek Gaziantep’e yenildi.