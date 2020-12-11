Kasımpaşa-Denizli maçında gol yağmuru

11 Aralık 2020 Cuma, 20:28

Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, Denizlispor’u ağırladı. Kasımpaşa rakibine üstünlük sağlamasını bildi.

23. dakikada Rodellaga’nın pasıyla topla buluşan Sacko’nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

32. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Rodellaga’nın ara pasında ceza alanı içi hafif sol çaprazında Sacko’nun şutu kaleci Ramazan’da kaldı.

36. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Yusuf Yazıcı’nın içeriye yerden ortasında kale önünde Fode Koita topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Bergdich kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Sagal kafaya topu Recep Niyaz’ın önüne indirdi. Bu oyuncunun kaleci Ramazan’ı geçerek dar açıdan çektiği şut filelere gitti 2-1

42. dakikada Varga’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Koita’nın uçarak yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

45+1. dakikada Rodellaga’nın sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Sagal’a çarpan top direkten dönüp kalecide kaldı.

51. dakikada Varga Kasımpaşa'yı 3-1 öne geçirdi.

90 artı 2'de penaltıdan Rodellega skoru 3-2 yaptı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Tomas Brecka xx, Tarkan Serbest xx, Yusuf Erdoğan xx, Mickael Tırpan xx, Loret Sadiku xx, Kevin Varga xx, Haris Hajradinovic xx, Armin Hodzic xx, Bangali Koita xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Doğucan Haspolat, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Anıl Koç, Alan, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Denizlispor: Cenk Gönen xx, Özer Özdemir xx, Mustafa Yumlu xx, Zakarya Berdgich xx, Radoslaw Murawski xx, Marvin Bakalorz xx, Hadi Sacko xx, Recep Niyaz xx, Angelo Sagal xx, Hugo Rodellaga xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Costel Pantilimon, Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Mert Sarıkuş, Ismail Aissati, Federico Varela, Muhammed Eren Kıryolcu, Muris Mesanovic, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Kenan Atik

Goller: Koita (dk. 36 ve 42), Varga (51) (Kasımpaşa), Recep Niyaz (dk. 39), Rodellega (90 artı 2) (Denizlispor)



