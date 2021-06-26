Kasımpaşa Sportif Direktörü Muhammed Emir Saraç, Fenerbahçe başkanlık seçiminde

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi için oy verme işlemi sürerken, Kasımpaşa Sportif Direktörü Muhammed Emir Saraç da oy kullanmaya geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 12:50
Kasımpaşa Sportif Direktörü Muhammed Emir Saraç, Fenerbahçe başkanlık seçiminde
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Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde başkanlık seçimi için oy verme işlemi 10.00-17.00 arası devam ediyor. 

Oy kullanmaya Kasımpaşa Sportif Direktörü Muhammed Emir Saraç'ın da gelmesi dikkat çekti. 

Saraç, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 


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