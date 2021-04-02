Kasımpaşa'dan Halil Umut Meler açıklaması!

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Kasımpaşa, maçın hakemi Halil Umut Meler hakkında çıkan açıklamalar ile ilgili paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2021 Cuma, 18:18
Kasımpaşa'dan Halil Umut Meler açıklaması!
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Kasımpaşa, Süper Lig’in 32. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi bir açıklama yayınladı.

Lacivert-beyazlı takımın yayınladığı açıklamada maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili devam eden tartışmaların hakem Meler üzerinde baskı oluşturmaması gerektiği aktarıldı.

İşte Kasımpaşa resmi hesabından yapılan açıklama...

“Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz.

Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."


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