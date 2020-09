Kaşıntı deyip geçmeyin, son yıllarda hızla artıyor

11 Eylül 2020 Cuma, 14:25

GÜNDE 12 SAATTEN FAZLA KAŞINDIĞINIZI DÜŞÜNÜN

Günlerce süren kaşıntı ve uyku düzeninde bozukluk nedeniyle hayat kalitesini oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Oysa doğru yaklaşım ve tedavi her şeyi değiştirebiliyor. 14 Eylül Atopik Dermatit Günü öncesi “Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği” ile “Alerji ile Yaşam Derneği”; ülkemizde bu konudaki farkındalığı arttırmak amaçlı Sanofi Genzyme’ın koşulsuz desteğiyle bir basın toplantısı düzenleyerek hastalık hakkında bilgi verdi.

Günde 12 saatten fazla kaşındığınızı düşünün ve beraberinde gelen uykusuzluk, yorgunluk, hırpalanan bir cilt ve tüm bunlara bağlı olarak sosyal hayatın etkilenmesi. Şiddetli kaşıntı ile kendini gösteren Atopik Dermatit, toplumun neredeyse beşte birini değişik şekillerde etkileyen ve farklı yaş gruplarında, farklı belirtiler gösteren bir deri hastalığı. Oysa doğru tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabiliyor, hayat kalitesi kıyaslanamaz derecede yükseliyor. Bunun yolu ise toplumda Atopik Dermatit’le ilgili farkındalığı yükseltmekten geçiyor.

Bu yönde çalışmalarını sürdüren ‘Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği’ ile ‘Alerji ile Yaşam Derneği’, 14 Eylül Atopik Dermatit Günü öncesi; bir araya gelerek hayatı olumsuz etkileyen ve yaşamı zorlaştıran bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

“ATOPİK DERMATİT BULAŞICI DEĞİLDİR VE KONTROL ALTINA ALINABİLİR”

Sanofi Genzyme’ın koşulsuz desteği ile düzenlenen toplantıda konuşan Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nilgün Atakan, Atopik Dermatit ile her egzamanın aynı şey olmadığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi: " Atopik Dermatit, her yaşta ancak özelikle çocukluk döneminde sık görülen, kronik, uzun soluklu, tekrarlayan çok kaşıntılı bir deri hastalığı. Gelişmiş toplumlarda görülme sıklığı her geçen gün artan Atopik Dermatit, şiddetli kaşıntının eşlik ettiği yaygın egzamatize, kaşıntı izleri ve belirgin bir deri kuruluğu ile seyreden ve özellikle belirtmek isterim ki bulaşıcı olmayan bir hastalık. Etkilenen bölgeler ise yaşlara göre farklılık gösteriyor. Bebeklerde daha çok yüzde, yanaklarda, kulak arkalarında, boyunda, çocuklarda yüzün yanı sıra kol ve bacaklarda, bileklerde el ve ayakların dış kısımlarında görülüyor. Yetişkinlerde ise daha çok yüz, ense, boyun, sırt ile el ve ayaklarda rastlanıyor.

HASTALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ 5 YAŞIN ALTINDA

Şiddetli kaşıntının eşlik ettiği bu ekzamatize bölgelerde de kolayca enfeksiyonlar gelişebiliyor. Atopik Dermatit’in çocuklarda görülme sıklığı ortalama yüzde 20 -25 ve çocukluk çağında başlayan hastalığın yine yüzde 20- 30’u yetişkinlikte de devam ediyor. Hastalık 5-6 aylık bebeklik döneminden itibaren görülebiliyor ve hastaların yaklaşık yüzde 80'i 5 yaşın altında. Atopik Dermatit bazı hastalarda yaşam boyu devam eden bir hastalık olsa da; çocukluk çağında başlayanların yüzde 70’i ergenlikte kayboluyor. Erişkin yaşlarda başlayan Atopik Dermatit ise yüzde 2-10 sıklıkla daha az görülüyor ve farkındalığın daha az olması nedeni ile daha zor tanınmakta.”

Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Başak Yalçın da konuşmasında Atopik Dermatit’in kişinin hem kendi hem de ailesinin sosyal hayatını önemli oranda etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, bu hastaların yaşadığı zorlukların tam olarak belirlenmesi ve onlara gereken desteğin verilmesi gerektiğini söyledi. “Bu hastalık; kronik, tekrarlayan ve zaman zaman da çok şiddetli ataklarla seyredebilen bir hastalıktır. Hastalardaki şiddetli kaşıntı, ciddi uyku ve konsantrasyon problemlerine neden olmakta, kişinin hem sosyal hayatını hem de iş ve okul performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bu hastalara en kısa sürede tanı konup uygun tedavinin başlanması gerekmektedir. Böylece hastalık önemli oranda kontrol altına alınmış olur ve hastaların normal bir yaşam sürdürmeleri sağlanır” dedi.

ATOPİK DERMATİT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Atopik Dermatit’in çocuklarda görülme sıklığı ortalama yüzde 20 – 25 Çocukluk çağında görülen hastalığın yüzde 20-30’u yetişkinlikte de devam ediyor.

Hastalık 5-6 aylık bebeklik döneminden itibaren ve % 85'i 5 yaşından önce görülmekte.

Dünya genelinde erişkinlerin yüzde 2 ila 10'u Atopik Dermatit’den etkilenmekte ve erişkin hastaların yüzde 10’unda bu hastalık şiddetli seyrediyor.

Orta ila şiddetli Atopik Dermatit hastalarının yüzde 60'ından fazlasında kaşıntı, günde 12 saatten fazla sürüyor.

Atopik dermatit hastalarının yüzde 46'sı kaşıntılarının, iş hayatlarını "sıklıkla" veya "her zaman" etkilediğini söylüyor.

Erişkin Atopik Dermatit hastalarının yüzde 68'i uyku problemi yaşıyor. Hastaların %55’i haftada 5 geceden fazla uyku bölünmesi yaşıyor.

Şiddetli Atopik Dermatitli çocuklar yılda en az 168 gün uyku kaybı yaşıyor.

Atopik Dermatitli erişkinlerin yüzde 50'si görünümlerinden dolayı sosyal etkileşimlerden kaçınıyor ve yüzde 50’sinde depresyon ve/veya anksiyete görülüyor.

Atopik Dermatitli 14 yaş altı her 4 çocuktan 1’i, 14-17 yaş grubundaki her 10 çocuktan 4’ü hastalığı nedeniyle çevresinden fiziki veya psikolojik açıdan olumsuz etkilenmeye maruz kalıyor.

Orta ve şiddetli Atopik Dermatit hastalarının yüzde 72'sinde astım, alerjik rinit gibi eşlik eden alerjik hastalıklar bulunuyor.