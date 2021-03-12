Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den "Türkiye ile güçlü ortaklık" vurgusu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile güçlü ortaklık ilişkisinin bulunduğunu belirtti.

AA
12 Mart 2021 Cuma, 09:38
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den
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Bakan Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AA'nın aktardığı habere göre; Al Sani, Türkiye ile Katar arasında güçlü ortaklık ilişkisi ile bölgesel ve uluslararası alanlarda sürekli bir koordinasyonun olduğunu kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı, dün Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı üçlü bir toplantı düzenlemişti.


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