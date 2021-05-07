Katar Dışişleri Bakanından iki Arap ülkesine Ankara ile yakınlaşma çağrısı

07 Mayıs 2021 Cuma, 10:55

Türkiye Dışişleri Bakanının önümüzdeki hafta görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye ile Mısır arasında yıllar sonra yapılan ilk üst düzey görüşmelerde Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de güvenlik konuları ele alındı.

Şeyh Muhammed Reuters’a yaptığı açıklamada, Katar'ın müttefiki Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkileri iyileştirme adımlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Muhammed ayrıca, iki Arap ülkesini Ankara ile yakınlaşmaya çağırdı.

‘TÜM OYUNCULAR BİR ARAYA GELMELİ’

Reuters'a yaptığı açıklamada Şeyh Muhammed, "Bölgenin istikrara ihtiyacı var, bölgedeki tüm oyuncuların bir araya gelmesi ve tüm bu gerilimleri yatıştırmak için diyalog kurması gerekiyor" dedi.

Şeyh Muhammed "Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) İran'la görüşmesi, GCC'nin endişelerini ve İran'ın da endişelerini gidermek için bölgesel bir format üzerinde anlaşması gerekiyor" dedi.

Açıklamasının devamında Muhammed, "Eminim ki tüm bu oyuncular bir araya gelirse, bunun bölgesel istikrar üzerinde önemli bir etkisi olacak" ifadesini kullandı.