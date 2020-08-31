Katar emirinin süper lüks yatı Bodrum'da

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:48

Katar Emiri al-Thani'nin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı 'Al Lusail', Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a demir attı.

Bodrum limanına demirleyen yat, ihtişamıyla dikkatleri üzerine topladı. Yatta, kimlerin kaldığı öğrenilemezken, yat personelinin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü. 28 Ağustos'ta yine Katar emirinin ailesine ait olduğu bildirilen 'Katara' isimli mega yat da Bodrum'a demirlemişti.

Katara isimli yat, önceki gün iskeleden ayrılarak Bodrum açıklarına demirledi. Güverteleri tik ağacından, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, yapımı 2017'de tamamlanan 'Al Lusail' adlı yatta, 36 misafir kalabiliyor. Helikopter pisti olan yatta, asansör, spor ve sinema salonu ile yüzme havuzu bulunuyor.

300 MİLYON DOLAR

2017 yılında Almanya’nın Bremen kentinde inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Al Lusail adlı yatın değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu belirtiliyor.