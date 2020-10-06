Katar Kraliyet Ailesi için Yalova'da saray yapılıyor
Koç Yapı A.Ş., Katar Kraliyet Ailesi ile el sıkışarak, Yalova’da 10 bin metrekarelik bir saray kompleksine imza attıklarını duyurdu.
Koç Yapı A.Ş, Yalova’da Katar Kraliyet ailesi için önemli bir projeye imza attıklarını açıkladı.
Proje ile ilgili bilgi veren Koç Yapı A.Ş, inşaatını devam ettiği ve yüzde 75’inin tamamlandığını belirttiği Yalova’daki saray kompleksi projesinin; 10 bin metrekare alan üzerine konumlandırıldığına ve meclis ile personel binalarından oluştuğunu dikkat çekti.
Şirket, Katar’ın "diplomatik ve en seçkin ailelerinden olduğunu" belirttiği Al-Thani ile el sıkıştığını duyurduğu projede; 3 bin metrekare meclis odaları, 3 bin metrekare konaklama alanları, 500 metrekare toplantı alanları ve açık alana sahip yeşil alanların yer aldığını bildirdi.
Şirket açıklamasında, projede tasarlanan yapıların her birinin "seçkinliği ve kalitesi" vurgulandı.
İşte projeden bazı fotoğraflar:
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