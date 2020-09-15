Katar'dan 'İsrail'le normalleşme' tepkisi

15 Eylül 2020 Salı, 14:41

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması anlaşmaya varılan "normalleşme" adımına Katar'dan tepki geldi.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater, "Katar'ın, Filistinlilerle ihtilaf çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurarak normalleşme görüşmelerine katılmayacağını" söyledi.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Normalleşmenin bu çatışmanın özü olduğunu düşünmüyoruz ve bu nedenle çözüm olamaz. Bu çatışmanın özü, ‘ülkesi olmadan, işgal altında yaşayan bir halk olarak Filistinlilerin içinde yaşadığı zor şartlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca el-Hater, bölgedeki devletler tarafından ülkesine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirme yönünde yakında ilerleme kaydedilebileceğini de belirtti.

