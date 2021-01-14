Kayı İnşaat işçileri, hakları için yaptıkları eylemin üçüncü gününde: Alacaklarımızı alana kadar gitmiyoruz

14 Ocak 2021 Perşembe, 20:45

Kayı İnşaat'ın Cezayir'deki Bechar Askeri Hastane, Cite Financiere, Oran Askeri Konaklama ve Ouargla Askeri Hastane şantiyelerinde çalışan işçiler yaklaşık 1 yıllık ücretlerinin kendilerine ödenmediğini söylediler. Bunun için işçilerin, işveren temsilcileriyle defalarca görüştükleri, hatta sorunlarını Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na aktardıkları ifade edildi.





İşçiler eylemlerinin üçüncü gününde patron Coşkun Yılmaz ile görüştüklerini ve alacaklarını almadan hiçbir yere gitmeyeceklerini aktardı.

İşçiler tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İnşaat-Sen Kayı İnşaat İşçileri olarak 3. günde de patron Coşkun Yılmaz’ın ofisinin önündeydik. Bugün Kayı İnşaat patronu Coşkun Yılmaz ile görüştük. Coşkun Yılmaz paranızı Mart 2020’de ödeyeceğim demişti, sözünü tutmamıştı. Bugünkü görüşmemizde de işçilere hala bekleyin diyor, işçileri ‘param yok’ diye oyalamaya devam ediyor. Kendisi ise hala yalılarda oturmaya, sıralı arabalarıyla gezmeye, sıcak ofisinde oturmaya devam ediyor. Alacaklarımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz.

Devlet araya girmiş, Pakistanlı işçiler haklarını alabilmiş. Peki Türkiye’deki Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı nerede? Bakanlar hakkını alamayan işçiler için açıklama yapsın. Kayı İnşaat'ın ihalesi için devreye giren Dışişleri Bakanı işçilerin alacakları için de devreye girsin. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nı arayıp Bakan Çavuşoğlu'nun bize verdiği sözleri hatırlattık, takipçisi olacağız.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve sayıları her geçen gün artan işçiler bugün Yapı Kredi Plaza önünde buluşarak seslerini Coşkun Yılmaz’a ulaştırmaya çalıştı. Hakkımızı alana kadar yine Yapı Kredi Plaza önünde eylemlerimize devam edeceğiz.

"KAYI İNŞAAT PATRONU COŞKUN YILMAZ İŞÇİLERİN HAKKINI VERECEKSİN"

Kayı İnşaat’ın yurt dışındaki şantiyelerinde ve ofislerinde çalışan 250’ye yakın işçinin bir yıldan fazla süredir maaşları ödenmedi. 2019’dan bu yana işçiler defalarca Kayı İnşaat patronu Coşkun Yılmaz’a ulaştı. Alacaklarını istedi. Ancak Coşkun Yılmaz, 2 yıla yakın süredir “ödeyeceğim” diyerek işçileri sadece oyalıyor.

İşçiler 28 Aralık 2019’da maaşlarını alamadıkları için Cezayir’de grev yaptı. Arabuluculuk sözleşmeleri imzalandı. Hakedişlerin 2020 Mart ayında ödeneceği taahhüt edildi. Ancak sözler tutulmadı. Anlaşmalar çöpe atıldı. İşçiler dava açtı. Yüzlerce kez patronla görüştü. Coşkun Yılmaz “en yakın zamanda ödeyeceğim” diyerek işçileri sürekli oyaladı.

Kayı İnşaat koca şantiyeler üzerinden milyonlar kazandı. Sermayesine sermaye kattı. Öyle ki Kayı İnşaat 2007 yılından bu yana her sene en büyük 250 uluslararası müteahhit listesine giriyor. Bununla övünüyor. Ancak sıra işçilerin alacaklarını ödemeye gelince para yok.

Bununla birlikte Kayı Holding sadece inşaat alanında değil birçok iş kolunda büyüdükçe büyüdü. Enerji ve medikal alanlarında şirketleri var ama işçilerin alacaklarını ödemeye gelince para yok.

Yazın sıcağında, kışın soğuğunda şantiyelerde, ofislerde işçiler çalıştı. Ailelerinden, sevdiklerinden aylarca ayrı kaldı. İşe geç başlama lüksleri olmadı. Önlerine ne yemek konduysa onu yediler. Nereyi yatak diye gösterdilerse orada yattılar. Yani kimse Kayı İnşaat patronlarından sadaka istemiyor. Tüm çalışanlar hakedişlerini istiyor."