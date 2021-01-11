Kayı İnşaat işçileri yarın İstanbul'da eylemde: "Sahra Çölü'nün ortasında çalıştık"

250'ye yakın işçi 2 yıldır Kayı İnşaat'tan parasını alamıyor. Kayı İnşaat Genel Merkezi önünde açıklama yapmak üzere, Adana'dan, Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Kayseri'den, Hatay'dan ve daha birçok şehirden işçiler yarın İstanbul'a geliyor.

İNŞAAT-SEN'den yapılan açıklamada, "12 Ocak Salı günü 12.00’da İstanbul’da Kayı İnşaat’ın Genel Merkezi önünde olacağız" denildi.

İşçiler, "Sahra Çölü'nün ortasında çalıştık. Sadaka değil hakedişimizi istiyoruz. Kayı İnşaat patronu Coşkun Yılmaz hakkımızı vereceksin" diyor.

İNŞAAT-SEN Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak şunları kaydetti:

"Kayı İnşaat’ın yurt dışındaki şantiyelerinde ve ofislerinde çalışan 250’ye yakın işçinin bir yıldan fazla süredir maaşları ödenmedi. 2019’dan bu yana işçiler defalarca Kayı İnşaat patronu Coşkun Yılmaz’a ulaştı. Alacaklarını istedi. Ancak Coşkun Yılmaz, 2 yıla yakın süredir “ödeyeceğim” diyerek işçileri sadece oyalıyor.

İşçiler 28 Aralık 2019’da maaşlarını alamadıkları için Cezayir’de grev yaptı. Arabuluculuk sözleşmeleri imzalandı. Hakedişlerin 2020 Mart ayında ödeneceği taahhüt edildi. Ancak sözler tutulmadı. Anlaşmalar çöpe atıldı. İşçiler dava açtı. Yüzlerce kez patronla görüştü. Coşkun Yılmaz “en yakın zamanda ödeyeceğim” diyerek işçileri sürekli oyaladı.

Kayı İnşaat koca şantiyeler üzerinden milyonlar kazandı. Sermayesine sermaye kattı. Öyle ki Kayı İnşaat 2007 yılından bu yana her sene en büyük 250 uluslararası müteahhit listesine giriyor. Bununla övünüyor. Ancak sıra işçilerin alacaklarını ödemeye gelince para yok.

Bununla birlikte Kayı Holding sadece inşaat alanında değil birçok iş kolunda büyüdükçe büyüdü. Enerji ve medikal alanlarında şirketleri var ama işçilerin alacaklarını ödemeye gelince para yok.

Yazın sıcağında, kışın soğuğunda şantiyelerde, ofislerde işçiler çalıştı. Ailelerinden, sevdiklerinden aylarca ayrı kaldı. İşe geç başlama lüksleri olmadı. Önlerine ne yemek konduysa onu yediler. Nereyi yatak diye gösterdilerse orada yattılar. Yani kimse Kayı İnşaat patronlarından sadaka istemiyor. Tüm çalışanlar hakedişlerini istiyor.

Kayı İnşaat işçileri Türkiye’nin dört bir yanından, alacakları için İstanbul’a geliyor. Bu zorlu günlerde yolları tepecekler ve haklarının peşine düşecekler.

12 Ocak Salı günü 12.00’da İstanbul’da Kayı İnşaat’ın Genel Merkezi önünde olacağız.

İnşaat işçisi mücadele edecek, KAYI inşaattan hakkını alacak."