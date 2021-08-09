Kayıp 3 kız Avcılar Sahili'nde aranıyor

Hadımköy'de kaybolan 3 kızın Avcılar'da görüntülendiklerinin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri sahili didik didik aramaya başladı.

DHA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:26
Kayıp 3 kız Avcılar Sahili'nde aranıyor
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Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) sahildeki bir tuvalete girip çıkarken güvenlik kamerası görüntülendiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine sevk edilen ekipler bir genç kızın kıyafetlerini değiştirdiği poşet bulunarak Arnavutköy'e gönderildi.

Arnavuköy'den gelen bir ekip ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahil kesimini didik didik aramaya başladı.

 


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