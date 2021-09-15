Kayıp Özlem için terör, istihbarat ve suç timleri devrede
Sivas'ta geçen pazartesi günü öğle saatlerinde evinden ayrılıp, geri dönmeyen Özlem İrinsi (24) için yapılan teknik takip çalışmalarına terörle mücadele, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de katıldı.
Yıldızeli ilçesi Yağlıdere köyü yakınlarındaki yaylada yaşayan Özlem İrinsi, 13 Eylül'de öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Çobanlık yapan ve Özlem İrinsi'yle birlikte yaşayan Hüseyin Gökdemir eve geldiğinde İrinsi'yi bulamadı. Gökdemir, bir süre bekleyip çevreye bakındıktan sonra jandarmaya haber verdi.
Köye gelen jandarma ekiplerinin soruşturmasının ardından bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Kayıp İrinsi'nin bulunması için dağlık alanda gün boyunca yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
TEM VE İSTİHBARAT DEVREYE GİRDİ
Bölgedeki aramalarda izine rastlanmayan İrinsi'nin daha önce bir evlilik yaptığı ve 1,5 yıldan bu yana ise Hüseyin Gökdemir ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Özlem İrinsi'yi bulmak için dün arazi taramasının tamamlanmasının ardından teknik takibe başlandı. İrinsi'nin bölgeden kendi isteğiyle ayrılmış olma ihtimali üzerine il ve ilçe merkezlerindeki otogarlardaki güvenlik kameraları incelendi.
Şu ana kadar yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Teknik takip çalışmalarına Jandarma TEM, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de dahil edildi.
Video Haberler
- Davutoğlu'na çarpıcı 'Erdoğan' sorusu
- 'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
- Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
- Merkez Bankası'ndan 'döviz' kararı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- AKP, HDP seçmeni için MHP'siz seçime hazırlanıyor
- Fenomen tostçu kazada yaşamını yitirdi