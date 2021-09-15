Kayıp Özlem için terör, istihbarat ve suç timleri devrede

15 Eylül 2021 Çarşamba, 15:15

Yıldızeli ilçesi Yağlıdere köyü yakınlarındaki yaylada yaşayan Özlem İrinsi, 13 Eylül'de öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Çobanlık yapan ve Özlem İrinsi'yle birlikte yaşayan Hüseyin Gökdemir eve geldiğinde İrinsi'yi bulamadı. Gökdemir, bir süre bekleyip çevreye bakındıktan sonra jandarmaya haber verdi.

Köye gelen jandarma ekiplerinin soruşturmasının ardından bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Kayıp İrinsi'nin bulunması için dağlık alanda gün boyunca yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

TEM VE İSTİHBARAT DEVREYE GİRDİ

Bölgedeki aramalarda izine rastlanmayan İrinsi'nin daha önce bir evlilik yaptığı ve 1,5 yıldan bu yana ise Hüseyin Gökdemir ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Özlem İrinsi'yi bulmak için dün arazi taramasının tamamlanmasının ardından teknik takibe başlandı. İrinsi'nin bölgeden kendi isteğiyle ayrılmış olma ihtimali üzerine il ve ilçe merkezlerindeki otogarlardaki güvenlik kameraları incelendi.

Şu ana kadar yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Teknik takip çalışmalarına Jandarma TEM, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de dahil edildi.