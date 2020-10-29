Kaymakamın çarptığı kişi hayatını kaybetti, olayı gizlemeye çalıştı!
Elazığ çarşı merkezinde 25 Ekim pazar günü Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder’in kullandığı otomobil çarşı merkezi Zübeyde Hanım caddesinde yol kenarında bulunan Elazığ Belediyesi çalışanı Murat Atlı’ya çarparak ağır yaraladı. Atlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güder’in kazanın haber yapılmaması ve gizli tutulması için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Alınan bilgiye göre 25 Ekim pazar günü Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Mehmet Güder, özel işleri nedeniyle Elazığ’a geldi. Kaymakam Güder, çarşı merkezinde kendisinin kullandığı ve plakası öğrenilmeyen özel otomobili ile Zübeyde hanım Caddesi’nde seyir halindeyken yol kenarında yürüyen Elazığ belediyesi çalışanı Murat Atlı'ya çarptı. Olay yerinde ağır yaralanan Atlı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.
GİZLİ TUTULMASI İÇİN GİRİŞİMLER
Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder'in yakın zamana kadar Elazığ’da vali yardımcılığı görevini yaptığı ve daha sonra da Çemişgezek ilçe kaymakamlığına atandığı öğrenilirken Güder'in kazanın haber yapılmaması ve gizli tutulması için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder’in aracının çarptığı Murat Atlı’nın Elazığ belediyesinde çalıştığı öğrenilirken belediyenin konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti. Elazığ’da bulunan ulusal basın temsilcileri ile AA, İHA ve DHA gibi ulusal ajans muhabirlerinin olaydan haberdar olmalarına rağmen haberi yazmadıkları öğrenildi. Kaza ile ilgli olarak Elazığ'da yayın yapan 4 yerel gazeteden sadece Elazığ Hakimiyet gazetesinin haberi servis ettiği öğrenildi.
KAYMAKAM İFADE VERDİ
Atlı’nın yaşamını yitirmesinden sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı ve kaza sonrası Kaymakam Mehmet Güder'in Polis merkezine giderek ifade verdikten sonra Çemişgezek ilçesine geri döndüğü öğrenildi.
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