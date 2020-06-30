Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren cani kuyuda yakalandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs su kuyusunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde Harun S., iki yıldır birlikte yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.
Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harun S.'nin olabileceği tüm yerleri didik didik aradı. Ekipler, günler sonra Harun S.'yi kullanılmayan bir evin su kuyusunda yakalayarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Harun S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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