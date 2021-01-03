Kayseri'de bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü

03 Ocak 2021 Pazar, 01:37

Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Oğuzhan Özkan, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 1 ay önce koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Özkan, evinde karantinaya alındı. Evde ilaç tedavisi gören Özkan, yaklaşık 20 gün önce durumu ağırlaşınca çalıştığı hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.



Öte yandan, yaşanan acı olayı sosyal medya hesabından paylaşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz sağlık memuru Oğuzhan Özkan'ın vefatı bizleri derinden üzdü" dedi.