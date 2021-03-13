Kayseri’de kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kayseri’nin Talas İlçesi’nde iki otomobil ve bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Yenibağlar Caddesi üzerinde 38 EE 871 plakalı mercedes marka otomobil, 34 AK 4592 plakalı Honda marka otomobil ve 38 P 0228 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada 38 EE 871 plakalı otomobil hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, yapılan kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ilk bilgilere göre yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken inceleme yaptı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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