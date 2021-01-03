Penaltı VAR'dan geldi, Kayseri'de maç bitti kırmızılar hava uçuştu

03 Ocak 2021 Pazar, 21:02

Kayseri-Beşiktaş maçına hakem Fırat Aydınus damgasını vurdu.

Maçın son dakikasındaki pozisyonda Lopez ile N'Sakala arasındaki pozisyonda hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi. VAR odasındaki FIFA Kokartlı Cüneyt Çakır'ın uyarısı ile Aydınus pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.

Verdiği 2 penaltı nedeniyle Kayserililerin eleştirilerine hedef olan Aydınus, 90 dakika bittiğinde kendisini alkışlayan M.Lopez'i kırmızı kartla oyundan attı. Aydınus, Kayseri yardımcı antrenörünü de kırmızı kartla cezalandırdı.