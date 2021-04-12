Kayseri’de yüz yüze eğitime kar engeli
Kayseri’de yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi.
Kayseri'de 8 ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada yüz yüze eğitimin devam ettiği Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Talas, Hacılar, Develi, Tomarza ve Sarız ilçelerinde bugün okulların tatil olduğu belirtildi.
Ayrıca ilde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin de bugün bir gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesine, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin ise yine 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir."
Bugün itibariyle yüz yüze eğitime ara verilen ilçelere Tomarza, Sarız ve Develi de eklendi.
Video Haberler
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Çinli yetkiliden aşı itirafı! Yeni planı açıkladı
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama
- Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni imajı
- Buket Aydın'dan Ahmet Hakan'a tepki: Şutlanmıştın ya