Kayseri’de yüz yüze eğitime kar engeli

12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:30

Kayseri'de 8 ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada yüz yüze eğitimin devam ettiği Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Talas, Hacılar, Develi, Tomarza ve Sarız ilçelerinde bugün okulların tatil olduğu belirtildi.

Ayrıca ilde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin de bugün bir gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesine, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin ise yine 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bugün itibariyle yüz yüze eğitime ara verilen ilçelere Tomarza, Sarız ve Develi de eklendi.