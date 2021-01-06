Kayserispor Denizli'de kazandı
Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: 0-1
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), Murat Altan (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (x) - Lopes (x), Leismann (xx), Muhammet (x), Bergdich (x), Özer (x) (Dk. 46 Dossevi x), Bakalorz (xx) (Dk. 72 Sacko x), Recep (xx), Sagal (xx), Mesanovic (xx), Rodallega (x)
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan (xxx) - Kvrzic (xx), Kolovetsios (xxx), Sapunaru (xxx), Aziz (xx), Lennon (xx) (Dk. 89 Nurettin x), Ackah (xxx), Campanharo (xxx), Pedro Henrique (xxx) (Dk. 89 İlhan), Avramovski (xx) (Dk. 75 Fernandes x), Alibec (xx) (Dk. 81 Kanga x)
GOL: Dk. 21 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Muhammet, Leismann (Yukatel Denizlispor) - Alibec, Henrique, Ackah, Avramovski, Doğan, Nurettin (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 17'nci haftasında düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor en önemli rakiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a evinde tek golle mağlup oldu: 0-1. Konuk ekibe 3 puanı getiren golü 21'inci dakikada Henrique kaydetti. Bu sonuçla ateş hattından çıkamayan Denizlispor 13 puanda kaldı, Kayserispor ise 3'üncü galibiyetini alırken aynı puana yükseldi.
2’nci dakikada gelişen Kayserispor atağında, Henrique sol kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Ceza sahasında Alibec’in gelişine vuruşunda top, direk dibinden auta çıktı.
12’nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Recep Niyaz’ın yerden pasında topla buluşan Rodallega’nın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
21'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Lennon’un sol kanattan ortasına, ceza sahası içindeki Henrique’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
25'inci dakikada Lopes’in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşu kaleci Doğan, topu köşeden güçlükle çeldi. Dönen topu önünde bulan Sagal’ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
37'nci dakikada Recep’in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasındaki Leismann yükselerek kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
40'ıncı dakikada Recep’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
51'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lennon’un müsait durumda yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada Lopes sağ kanattan ortaladı. Ceza sahası içinde Sagal’ın yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
65'inci dakikada Sagal’ın sağ kanattan çektiği sert şutu kaleci Doğan güçlükle çeldi, savunma topu uzaklaştırdı.
85'inci dakikada Lopes’in sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Mesanovic yükselerek kafayı vurdu. Top kalecinin kucağında kaldı.
89'uncu dakikada Rodallega’nın kullandığı serbest vuruşta, top kalecide kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor deplasmanda Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.
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