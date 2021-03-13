Kayserispor-Galatasaray maçının VAR’ı Arda Kardeşler
Kayserispor’un bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bu akşam sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Şeker. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Erdinç Sezertam eşlik edecek.
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