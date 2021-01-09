Kayserispor, Malatya'yı tek golle yendi
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0
Hes Kablo Kayserispor : 1 - Yeni Malatyaspor: 0
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo (Dk. 81 Emre Demir), Ackah (Dk. 46 Attamah), İlhan Parlak (Dk. 66 Nurettin Korkmaz), Avramovski (Dk. 78 Fernandes), Lennon (Dk. 81 Muğdat Çelik), Alibec
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya (Dk. 46 Hadebe), Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz, Acquah (Dk. 46 Ndayishimiye), Adem Büyük, Tetteh (Dk. 35 Umut Bulut), Fofana (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 73 Lukoki)
Gol: Dk. 10 Semih Kaya (kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Semih Kaya, Dk. 50 Chebake, Dk. 60 Mustafa Eskihellaç, Dk. 88 Hadebe (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+5 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
61. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildiz'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.
62. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına ortasında Hes Kablo Kayserispor savunması topu uzaklaştıramadı. Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
87. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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