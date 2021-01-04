Kayserispor'da Samet Aybaba görevinden istifa etti

BeEşiktaş'a 2-0 yenilen Kayserispor'da görev değişikliği.

İHA
04 Ocak 2021 Pazartesi, 09:34
Kayserispor'da Samet Aybaba görevinden istifa etti
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Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba görevinden istifa etti.
Kayserispor Beşiktaş'a 2-0 yenilmiş, Aybaba, maç sonrası, "Görevinizden ayrılacak mısınız" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Samet Ayaba 6 hafta önce göreve gtirilmişti.


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