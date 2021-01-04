Kayserispor'da Samet Aybaba görevinden istifa etti
BeEşiktaş'a 2-0 yenilen Kayserispor'da görev değişikliği.
Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba görevinden istifa etti.
Kayserispor Beşiktaş'a 2-0 yenilmiş, Aybaba, maç sonrası, "Görevinizden ayrılacak mısınız" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Samet Ayaba 6 hafta önce göreve gtirilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz